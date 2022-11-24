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مصر تشارك في الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني بالجزائر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:35 مساءً - شاركت مصر، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعده"، في الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني، والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالوطن العربي (الالكسو) بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين بالتراث العمراني على مستوى الوطن العربي.

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وتناول الاجتماع مناقشة اللائحة التفسيرية لميثاق الحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز في الدول العربية وتنميته والعمل على وضع الإطار الاسترشادي لسجل التراث العمراني العربي؛ تمهيدا لعمل أرشيف قومي عربي للمناطق التراثية على مستوى الوطن العربي، كما تم مناقشة استمارة الترشيح لسجل التراث العمراني وآلية التسجيل، كما تم مناقشة الوضع الداخلي لعمل مرصد التراث العمراني العربي.

وسيتم تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المواقع التراثية كنموذج للمواقع العمرانية التراثية بدولة الجزائر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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