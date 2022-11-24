وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بـ 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:35 مساءً - سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألف و 979 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"- حالات وفاة لـ ٣ عمال ،و٥ حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة،و المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا ، وبني سويف،ومطروح ، وهم : جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد ، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح ، جرجس عيد ناشد،أيمن عبد الرحيم اسماعيل ، علاء علي محمد علي .

وإستمع " الوزير " إلى مطالب الحضور من المصابين، وأسر المتوفين خاصة توفير فرص عمل مناسبه ووعد بتنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وقدم العزاء لأسر العمال المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وعلى توجيه مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها.

حضر اللقاء من جانب" الوزارة" : مجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة ، و عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة ، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول ملف التأمين بالشركة..