طلاب جامعة القاهرة يحتشدون من أجل الوطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:35 مساءً - استضافت جامعة القاهرة، صباح اليوم، أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته بالحشد الكبير لطلاب من أجل مصر الذي ينطوي على فكرة واحدة وهي "الوطن"، لافتا إلى أن الوطن هو أساس وجود الأفراد وحياتهم، ويحدد مسارهم في المستقبل، وأن فكرة الوطن ليست مجرد شعارا بل أنها ممارسة وانتماء وعطاء متبادل بين الفرد والمجموعة، وهي أساس الاستقرار والتقدم والحياة الآمنة للجميع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية الإعداد والتدريب والممارسات التي يقوم بها الطلاب في مختلف المراحل العمرية بما ينعكس مباشرة عليهم في أعدادهم لأن يكونوا قادة مستقبل ناجحين ومتميزين.

وأشار الدكتور الخشت، إلى وجود اختلاف كبير بين التنافس الشريف والصراع، حيث يؤدي التنافس الشريف إلى إفراز الأشخاص ذوي القدرة والكفاءة، وتعكس فكرة التنافسية التقدم السياسي والاجتماعي للفرد والدول من خلال القواعد التي تحكم ممارسات الأفراد، بينما ينطوي الصراع على خسارة الجميع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدم تجربة اجتماعية متميزة، ورسالة لمصر والعالم بأن طلابها على مستوى عالي من الوعي، والقدرة على تقديم أداء متميزا، وتنظيم نماذج محاكاة لأهم المنظمات المحلية والدولية، والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات الهامة على كافة المستويات المحلية والدولية، قائلا للطلاب: "أنتم وصلتم لمرحلة كافية من النضج لإدراك معنى كل من الوطن والحياة من أجل مصر".