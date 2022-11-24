المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لعدد ( 200 ) شاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 01:35 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية حفل زفاف جماعى لعدد ( 200 ) شاب وفتاة من مختلف محافظات الصعيد وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال .

وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية ، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية التى أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل ، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين .

وألقى اللواء أح / محب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً على أن الحفل يأتى إيماناً من القيادة العامة للقوات المسلحة بالمسئولية الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم .

فيما أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود لدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى إعانة الشباب المقبل على الزواج ، كما أشادوا بحسن الإستقبال والتنظيم الجيد لحفل زفاف أبناء جنوب الصعيد .

حضر الحفل عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين وعدد من رجال الدين ورؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة .