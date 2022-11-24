بدءا من الغد.. غلق جزئى بمحور صفط اللبن لمدة 5 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان اليوم الخميس، إنه فى ضوء استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الفريق كمال عامر، وللانتهاء من تركيب الكمر المعدنى الخاص به، فى تقاطعه مع محور صفط اللبن، تحديدا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق، التى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن، سيتم استقطاع حارة مرورية من محور صفط اللبن فى الموقع المشار اليه نظرآ لوقوف معدة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق"، لمدة 5 أيام ابتداء من صباح غد الجمعة الموافق 25/11/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022 على أن تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 12 صباحآ حتى الساعة 5 صباحآ فقط.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق ورئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال المطلوبة وتسهيل اى معوقات.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت وسائل الأمن الصناعى من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما جرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.