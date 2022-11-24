جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وأسامة القاضى محافظ المنيا، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وانقسم اليوم التدريبى إلى 3 جلسات: جلسة الجوانب الاجتماعية والنفسية، وجلسة الجوانب الشرعية، وجلسة الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية، وتعمل تلك الجلسات على إمداد المتدربين بكافة المعلومات التى تمكنهم من بناء كيان أسرى مستقر والحفاظ عليه، كما تتطرق الجلسات إلى بعض المهارات الواجب توافرها لنجاح العلاقة الزوجية من أهمها مهارات التواصل الإيجابى ومهارات حل المشكلات، وتعمل أيضا الجلسات على تعريف المتدربين بأهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج وتأجيل الطفل الأول وتنظيم الأسرة. ويقدم الجلسات مجموعة من الكوادر المعتمدة لتطبيق الجلسات التدريبية الخاصة بالمشروع فى النواحى النفسية والاجتماعية والشرعية والصحة الانجابية. جدير بالذكر أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتكليف من رئيس الجمهورية، وقام بتنفيذ تدريبات مباشرة لما يقرب من 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة الى وصول منصته الرقمية إلى 4.5 مليون مواطن مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن تطلق تدريبات «مودة» للمخطوبين فى المنيا بحضور 200 عروسة وعريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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