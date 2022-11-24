طلاب جامعة سوهاج يزورون مشروعات «حياة كريمة» بمركز دار السلام

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سوهاج، زيارة لطلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز دار السلام، بدأت بزيارة قرية الخيام والمشاريع الخاصة بها من مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية.





وتوجه الطلاب لمركز طب الأسرة ورعاية الطفل، وتفقدوا وحدة التضامن الاجتماعى بالقرية. وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية بالمركز، وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى الريف المختلفة التى تعتبر نقلة فى حياة أهالى محافظة سوهاج فى كافة القطاعات وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المختلفة.

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