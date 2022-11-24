حياة كريمة.. محافظ الأقصر يشهد تسليم 15 عروسة 60 جهازا لدعم غير القادرات

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات احتفالية لتجهيز 15 عروسة من غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، بواقع 60 جهازا عبارة عن ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات باحتفالات العيد القومى لمحافظة الأقصر الذى يتواكب مع الذكرى الـ100 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربى.





وقدم محافظ الأقصر، خلال الفعالية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكداً على أن الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد المستشار مصطفى ألهم، على أن هذا الحدث يمثل جزء من احتفالات المحافظة بعيدها القومى كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات والعرائس المقبلات على الزواج، موجهاً للفتيات كلمة بأنهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال القادمة مثنيا على دور منظمات المجتمع المدنى فى تقديم تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا وأن هذه المبادرة كانت نموذجا من النماذج المضيئة التى من المفترض أن يسير على خطاها باقى منظمات المجتمع المدنى ليتقدم من خلالها بقية القطاعات.

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