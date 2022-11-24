بدء استقبال رحلات السفينة السياحية Splendid بميناء السخنة أسبوعيا حتى أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان اليوم الخميس، بدء استقبال ميناء السخنة التابع لها، رحلات السفينة السياحية Splendid التابعة للخط الملاحى MSC، وهى واحدة من السفن السياحية الشهيرة فى العالم، التى تصل أولى رحلاتها البحرية مطلع الأسبوع المقبل، ومن المنتظر استمرار توافدها على مدار ستة أشهر مقبلة ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم.





جاء ذلك فى إطار تعزيز تنافسية موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافى المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وفى إطار خطة الدولة المصرية بتنشيط السياحة والاهتمام بالرحلات السياحية عبر موانئها البحرية.

وتعد السفينة من السفن السياحية العملاقة التى تضم غرفا فندقية وأسواقا تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، فهى بمثابة الفندق العائم تقوم برحلات بحرية حول العالم، تحمل ما لا يقل عن 1500 سائح من جنسيات مختلفة.

وفى ذات السياق، وصلت السفينة MSC Sinfonia ميناء السخنة وعلى متنها 1507 سائحا من جنسيات مختلفة فى رحلة اليوم الواحد قادمة من اليونان.

من جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تقوم حاليا بوضع خطة واضحة للاستفادة من موانئها التابعة فى تنشيط السياحة القادمة للبلاد بحرا سواء رحلات اليوم الواحد أو المنتظمة التى تساهم فى توفير العملة الصعبة للدولة، فضلا عن اهتمام الهيئة بهذه السياحة ووضع برامج لاستقبال هذه الوفود السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية فى الموانئ لتسهيل استقبال ومغادرة السائحين على متن هذه السفن، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم خلال مغادرتهم الميناء وكذلك استقبال الأفواج السياحية الأخرى.

وأشار جمال الدين إلى التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بالميناء وكذا شركة موانئ دبى العالمية-السخنة، للتأكيد على جاهزية الرصيف لاستقبال هذا النوع من السفن واستقبال الوفود السياحية، تشجيعا للسياحة ودعم جهود الدولة المصرية فى تنشيط السياحة البحرية، خاصة أن ميناء السخنة يخضع لأعمال تطوير جارية، حيث يتم التعاون مع جميع الجهات لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات نزول السائحين وأيضا إنهاء إجراءات مغادرتهم الميناء بسهولة ويسر.