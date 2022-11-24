جاء ذلك فى إطار تعزيز تنافسية موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافى المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وفى إطار خطة الدولة المصرية بتنشيط السياحة والاهتمام بالرحلات السياحية عبر موانئها البحرية.
وتعد السفينة من السفن السياحية العملاقة التى تضم غرفا فندقية وأسواقا تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، فهى بمثابة الفندق العائم تقوم برحلات بحرية حول العالم، تحمل ما لا يقل عن 1500 سائح من جنسيات مختلفة.
وفى ذات السياق، وصلت السفينة MSC Sinfonia ميناء السخنة وعلى متنها 1507 سائحا من جنسيات مختلفة فى رحلة اليوم الواحد قادمة من اليونان.
من جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تقوم حاليا بوضع خطة واضحة للاستفادة من موانئها التابعة فى تنشيط السياحة القادمة للبلاد بحرا سواء رحلات اليوم الواحد أو المنتظمة التى تساهم فى توفير العملة الصعبة للدولة، فضلا عن اهتمام الهيئة بهذه السياحة ووضع برامج لاستقبال هذه الوفود السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية فى الموانئ لتسهيل استقبال ومغادرة السائحين على متن هذه السفن، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم خلال مغادرتهم الميناء وكذلك استقبال الأفواج السياحية الأخرى.
وأشار جمال الدين إلى التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بالميناء وكذا شركة موانئ دبى العالمية-السخنة، للتأكيد على جاهزية الرصيف لاستقبال هذا النوع من السفن واستقبال الوفود السياحية، تشجيعا للسياحة ودعم جهود الدولة المصرية فى تنشيط السياحة البحرية، خاصة أن ميناء السخنة يخضع لأعمال تطوير جارية، حيث يتم التعاون مع جميع الجهات لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات نزول السائحين وأيضا إنهاء إجراءات مغادرتهم الميناء بسهولة ويسر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء استقبال رحلات السفينة السياحية Splendid بميناء السخنة أسبوعيا حتى أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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