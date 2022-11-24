رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:30 مساءً -

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، زيارة تفقدية إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وكان في استقبال فضيلته الدكتور جمال الهلفي، عميد الكلية، والدكتور محمد محمود الصفتي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد إبراهيم خير الله مدير الكلية.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الجامعة المجالس العلمية والمحاضرات الدراسية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

أعقب ذلك جلوسه مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاستماع إليهم، إضافة إلى الاستماع إلى الجهاز الإداري، كما تضمنت الزيارة الوقوف على التدريب العلمي لمادة الخطابة بمسجد الكلية، والوقوف على المسابقة التي تجريها الكلية في هذا المجال، وقام فضيلته بتوجيه كلمة نصح وإرشاد لأبنائه الطلاب، تضمنت ضرورة التركيز على القواعد السليمة والمنهج الوسطي في الدعوة، وأهمية حب الوطن، والابتعاد عن الشائعات.

وكانت الزيارة حافزًا قويًّا لأسرة الكلية؛ حيث أجاب فضيلته عن كل الاستفسارات، وحث الجميع على إنجاز الأعمال وقضاء مصالح الطلاب، مع الالتزام باللوائح المنظمة للعمل، كما حث الجميع على مواكبة التطور والنقلة الحضارية في ظل ما تتمتع به الدولة من تقدم وتحول رقمي هو أساس العملية التعلمية، وإدخال النظم الحديثة في الشرح؛ تنفيذًا لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق رؤية مصر 2030م.