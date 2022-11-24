مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تواصل تنظيم ندوات «حق مواطن» التوعوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - عقدت وزارة الأوقاف ندوتين ‏تثقيفيتين بمركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم على النحو التالي: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي خميس بشبين الكوم بالمنوفية حاضر فيه أ.د / رمضان عبد العزيز عطا الله رئيس قطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عادل الصاوي وكيل كلية أصول الدين بالمنوفية، والدكتور/خالد عبد السلام حسانين وكيل مديرية أوقاف المنوفية.

كما أقيم اللقاء الثاني بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمديرية أوقاف الدقهلية حاضر فيه الدكتور إبراهيم الإسناوي الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، والدكتور علي محمود البط أستاذ مساعد ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنصورة، وأ.د/ محمد علي إسماعيل البطة أستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين بالمنصورة.

وقد أكد المحاضرون على أن قضية الوعي الديني والوطني الرشيد أحد أهم المرتكزات لصياغة الشخصية السوية، وأحد أهم ضمانات الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته وكل ذرة من ثراه الندي، وأن الوعي بالوطن يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه في جميع المجالات، وأن بناء الدولة والحفاظ على أمنها وأمانها واستقرارها مطلب شرعي ووطني، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل وطني شريف لا يملك إلا حسن الولاء والانتماء لوطنه، وبذل أقصى الجهد في نشر الوعي الرشيد المستنير سواء الوعي الديني أم الوطني أم الثقافي، وجعل هذا الوعي ثقافة مجتمع لدحض أكاذيب وأراجيف أهل الشر.