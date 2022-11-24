مصر تشارك مجدداً فى اجتماعات العشرين و السفير راجى الإتربى ممثلاً شخصياً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الحكومة الهندية دعت مصر للمشاركة كضيف للرئاسة فى كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتى تبدأ من ديسمبر القادم ولمدة عام، مشيراً إلى أن الدعوة الهندية تعكس الروابط التاريخية بين البلدين قيادةً وحكومةً وشعباً، وتجسد مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودورها المؤثر فى القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزارة الخارجية أبلغت الجانب الهندى رسمياً بتولى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والاقليمية، السفير راجى الإتربى، مهام الممثل الشخصى للسيد رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية، موضحاً أن الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة سيعقد بالهند أوائل الشهر القادم.

ومن جانبه، صرح السفير راجى الاتربى بأن مجموعة العشرين يقع على عاتقها تحديات كبيرة فى ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التى يواجهها الاقتصاد العالمى منذ اندلاع وباء كورونا ومروراً بتداعيات الحرب فى أوكرانيا، حيث تمثل دول المجموعة بمفردها ٨٠٪؜ من الناتج الإجمالى العالمى و٧٥٪؜ من حجم التجارة الدولية و٦٠٪؜ من سكان العالم، وهو ما يجعلها من أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادى على المستوى الدولى.

كما أوضح السفير الإتربى أن مصر عازمة على المشاركة النشطة والمؤثرة فى مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولى المشترك فى الموضوعات المدرجة على أجندة المجموعة، وخاصةً القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادى العالمى، مضيفاً أن مصر سبق لها المشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين، فى عام ٢٠١٦ خلال فترة الرئاسة الصينية، وعام ٢٠١٩ خلال فترة الرئاسة اليابانية.

جدير بالذكر انه سبق للسفير الاتربى تولى مهام الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين عام ٢٠١٦، قبل تكليفه بتمثيل مصر والدول العربية فى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى بواشنطن لعدة سنوات.