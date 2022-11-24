”التعليم” تشارك في المؤتمر العالمى للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات المؤتمر العالمى للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والذي انعقد في العاصمة الأوزباكستانية طشقند، بمشاركة نحو 1500 مشارك من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة الوزارة، ممثلة في الدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، تجسيدًا لحرص الدولة على التنافسية والتنمية المهنية المستدامة، والتزام الوزارة بتعزيز تنمية الطفولة المبكرة كأحد أهم جوانب التنمية الشاملة للأطفال.

ويهدف المؤتمر العالمي للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة الذي استضافته جمهورية أوزبكستان وبتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى إعادة التأكيد على حق جميع الأطفال في الحصول على خدمات رعاية الطفولة المبكرة والتعليم السليم من خلال تجديد الالتزام والاستثمار في الهدف 4.2 (SDG 4.2) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى ضمان "أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يصبحوا مستعدين للتعليم الابتدائي".