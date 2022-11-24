الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحان شهر نوفمبر قائم كما هو لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُشيرةً إلى أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، و10% من درجة امتحان الشهر، و 5% على المواظبة، و5% على السلوك، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لسنوات النقل: الاختبار الأول، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي، ويكون في نهاية الفصل الدراسي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).