المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ200 شاب وفتاة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، حفل زفاف جماعى لـ200 شاب وفتاة من مختلف محافظات الصعيد وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.





جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية التى أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل ، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وألقى اللواء أح محب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا على أن الحفل يأتى إيماناً من القيادة العامة للقوات المسلحة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.

فيما أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود لدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى إعانة الشباب المقبل على الزواج، كما أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الجيد لحفل زفاف أبناء جنوب الصعيد، حضر الحفل عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين وعدد من رجال الدين ورؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.