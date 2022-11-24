مواجهة الشائعات- الحكومة تنفى إلغاء امتحان نوفمبر لصفوف النقل

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحان شهر نوفمبر قائم كما هو لكافة صفوف النقل دون إلغاء.
وأشارت إلى أن توزيع الدرجات فى امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالى: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، و10% من درجة امتحان الشهر، و 5% على المواظبة، و5% على السلوك، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفى سياق متصل، سيكون هناك 3 اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد لسنوات النقل: الاختبار الأول، يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثانى، يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى من بداية كل فصل دراسى وتكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسى، ويكون فى نهاية الفصل الدراسى، ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى فى اختبار الشهر الأول أو الثانى) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى).
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