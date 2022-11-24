مدبولى: الدولة ماضية فى تنفيذ استراتيجية الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى فى ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022-2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين فى كافة مناحى الحياة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، رغم كل التحديات التى تفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.

كما أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه تم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى، كما تعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدى إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التى تدعمها القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما عرضت ما تم إنجازه من خطط وبرامج للحماية الاجتماعية، وخريطة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، كما شهد الاجتماع مراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص وزارة التضامن الاجتماعى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023.

كما استعرض رئيس الوزراء مع الوزيرة عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعى، و"معاش الطفل" والإغاثة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى المقدمة لذوى الإعاقة، والأيتام، والمسنين، والمرأة، والأطفال بلا مأوى، والأسر المنتجة، فضلا عن مراجعة الخطة الاستثمارية للوزارة.