هشام آمنة : دورة تدريبية لإستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتطوير الإدارة المتكاملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة ومستوي النظافة في المحافظات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام ...

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مسئولى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات حول منظومة المخلفات الصلبة، مما يساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 16 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية حول الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ويستفيد منها 30 من العاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف علي مفهوم وأهداف التنمية المستدامة، والمحاور والتحديات البيئية في رؤية مصر 2030، والتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات وإدارة عقود الخدمات، والتعرف أيضاً علي الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وآليات حوكمتها، وما هي الجهود التي تبذلها الدولة في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما سيتم شرح كامل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وكيفية تحويل المخلفات إلى طاقة W2E، وتقييم الآثار البيئية لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلي المبادئ الأساسية للتعامل مع الأدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة P4RD))، وعرض أمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة، كما تركز الدورة أيضاً علي التعريف بمفهوم نظم المعلومات الجغرافية وأهمية تطبيقها في البيئة، ودور GIS في إدارة أزمات المخلفات الصلبة، وكيفية إدارة منظومة المخلفات الصلبة باستخدام GIS ، وذلك من خلال عرض التجارب المماثلة في تطبيق GIS في منظومة المخلفات الصلبة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الـ 16 يتضمن أيضاً عقد دورة تدريبية عن التخطيط المحلي المتكامل، وذلك في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلي أن الدورة تستهدف 30 متدرباً من مديري ومسئولى التخطيط من 3 محافظات وهم أسيوط والأقصر والوادي الجديد، ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد.

و نوه الوزير أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة ، وإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا واجتماعيا بما يتماشي مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، مشيرا إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ واهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء إضافة الى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركى وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملى لها.

فيما تستمر للأسبوع الثاني علي التوالي دورة "المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات" والتي يستفيد منها 25 من العاملين بوحدات الجيومكانية بالمحافظات ، والبرنامج التدريبي لـ58 من المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات فى وظائف رؤساء مراكز ومدن وسكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات .

وجدير بالذكر ، انتهت فعاليات دورة التخطيط المحلي المتكامل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مساء أمس الأربعاء الموافق 23/11/2022 واستفاد منها 30 متدرب من مسئولي ومديري وحدات التخطيط بالمحافظات، كما انتهت فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22/11/2022 والتي نفذت لأول مرة بمركز سقارة للتدريب واستمرت لمدة يومين ، واستفاد من تلك الورشة 30 متدرب من جميع المحافظات .