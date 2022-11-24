رئيس هيئة السكة الحديد والسفير الفرنسي يوقعان إتفاقية مشروع تطوير نظم إشارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - إستقبل المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، السيد مارك باريتي سفير دولة فرنسا، والوفد المرافق له ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بجمهورية مصر العربية، حيث تم توقيع اتفاقية مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط (طنطا / المنصورة / دمياط) بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن وافر ترحيبه بالسادة الضيوف، خاصةً وأنها الزيارة الأولى للسيد سفير دولة فرنسا لمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأثناء اللقاء، استعرض المهندس محمد عامر تاريخ التعاون المشترك بين الهيئة والجانب الفرنسي، ومن ثَم، تطرق للحديث عن مشروع تطوير خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، والذي يعد أول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية كشريك مالي رئيسي، متطلعًا أن يكون ذلك بداية لتعاون مستقبلي مثمر بين كلا الطرفين.

كما أكد السفير الفرنسى عن شكره وسعادتة لهذا التعاون المثمر فى مجال النقل السككى .

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس محمد عامر شكره للسادة الحضور، معربًا عن خالص امتنانه للدعوة الكريمة من "السفارة الفرنسية" لحضور بعثة الأعمال للنقل الحضري والسكك الحديدية، والمقرر لها منتصف شهر ديسمبر المقبل، بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال النقل.

كما قام السفير الفرنسى والوفد المرافق له بزيارة لمتحف السكة الحديد، حيث أبدى سيادتة والوفد المرافق الاشادة بمحتويات المتحف والذى يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر.

وجدير بالذكر، يبلغ إجمالي طول خط (طنطا / المنصورة / دمياط) حوالي 119 كم (خط طنطا / المنصورة بطول 54كم – خط مزدوج - بعدد 18 محطة) ، خط (المنصورة / دمياط) بطول 64 كم – خط مفرد – بعدد 21 محطة سوف يتم ازدواحهه ضمن المشروع حيث انها تخدم مناطق كثيفة السكان خاصةً وانه يتوازى مع احد فروع نهر النيل ويمر بمناطق صناعية وتجارية واسعة ويخدم نقل البضائع من والي ميناء دمياط، ما يمثل تطويره ورفع كفاءته تحسين في مستوى الخدمة المقدمة اعلى كفائه من مستوى الأمان والسلامة وزيادة لسعة الخط لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لعدد الرحلات وقطارات نقل البضائع، وكذا تقليل زمن الرحلة على الخط. #وزارة_النقل