وذكر المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -فى بيان، اليوم الخميس- أن السفينة ستقل 288 راكبا كانوا فى رحلة بمدينة الإسكندرية، وتغادر السفينة الميناء، اليوم، الساعة 6.30 مساء، وقد تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب.
يأتى ذلك ضمن توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفى إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.
ويعد هذا النشاط للميناء دليلا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول سفينة عليها 150 سائحا وبحارا إلى ميناء بورسعيد السياحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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