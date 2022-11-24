«التعليم» تشارك فى المؤتمر العالمى للرعاية والتربية فى مرحلة الطفولة بطشقند

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فعاليات المؤتمر العالمى للرعاية والتربية فى مرحلة الطفولة المبكرة، والذى انعقد فى العاصمة الأوزباكستانية طشقند، بمشاركة نحو 1500 من مختلف دول العالم.





وجاءت مشاركة الوزارة ممثلة فى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام الدكتورة راندة شاهين، تجسيدا لحرص الدولة على التنافسية والتنمية المهنية المستدامة، والتزام الوزارة بتعزيز تنمية الطفولة المبكرة كأحد أهم جوانب التنمية الشاملة للأطفال. ويهدف المؤتمر العالمى للرعاية والتربية فى مرحلة الطفولة المبكرة، الذى استضافته جمهورية أوزبكستان، وبتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى إعادة التأكيد على حق جميع الأطفال فى الحصول على خدمات رعاية الطفولة المبكرة والتعليم السليم من خلال تجديد الالتزام والاستثمار فى الهدف 4.2 (SDG 4.2) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذى يدعو إلى ضمان "أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية فى مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائى حتى يصبحوا مستعدين للتعليم الابتدائى".

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