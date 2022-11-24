قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وفرنسا بـ776.9 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة فرنسا، للمساهمة فى تمويل توريد 55 قطارا، وتجديد معدات ومستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليونا و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 مارس 2022.





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