حياة كريمة.. جهود مبادرة العناية بصحة الأم والجنين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

كما وفرت الوزارة، العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ«العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاق المبادرة فى مارس 2020، تحت شعار «100 مليون صحة».

وبدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى، ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.