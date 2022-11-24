انطلاق أعمال المنتدى الإقليمى السابع لوزراء خارجية المتوسط بمشاركة مصر

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الخميس، بمدينة برشلونة الإسبانية أعمال المنتدى الإقليمى السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.





ويترأس أعمال المنتدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.

ويبحث وزراء الخارجية، خلال اجتماعهم السنوى، آخر التطورات والأزمات الإقليمية، والتحديات التى تواجهها المنطقة، بجانب أولويات الاتحاد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهدافه الأورو-متوسطية، فضلًا عن تشجيع الدول الأعضاء والبالغ عددهم 42 على الانخراط والمشاركة فى عدد من اجتماعات وأنشطة الاتحاد لاسيما المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والأخضر والبيئة والمناخ.

كما يقوم وزراء الخارجية بتقييم ما تم تحقيقه من الحوار والتعاون بين دول المنطقة وبحث مستقبل الشراكة الأوروبية المتوسطية، فضلًا عن إعادة التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمبادئ عملية برشلونة وبمواصلة المشاركة فى الحوار والتعاون الأورومتوسطى.

ويشهد المنتدى الإقليمى أيضًا اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبى، لبحث سياسة الجوار الجنوبى الجديدة ومدى التقدم فى تنفيذ أولويتها وما يرتبط بها من برنامج استثمارى فى مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلًا عن الاستماع إلى المقترحات والرؤى والتقديرات المتعلقة بهذا البرنامج.

وكان المنتدى الإقليمى قد بدأ أمس الأربعاء فعالياته بلقاءات مع الشباب الأورومتوسطى، من المجتمعات المدنية بمختلف بلدان المنطقة، تحت شعار "شباب من أجل منطقة متوسطية أكثر استدامةً وازدهاراً واندماجًا بحلول 2030".

ومن المقرر أن يقوم شباب من المنطقة الاورومتوسطية بعرض المقترحات والآراء، التى تم مناقشتها أمس فى أول أيام المنتدى، أمام اجتماع وزراء الخارجية.