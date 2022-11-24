السيد القصير يبحث مع وزير الثروة الحيوانية التشادى آفاق التعاون المستقبلى

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية بدولة تشاد والوفد المرافق له، وذلك فى إطار الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة السياسية للاشقاء من الدول الإفريقية.





وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وأكد القصير على العلاقات الممتدة التى تربط البلدين واشار الى التوجيهات الرئاسية فى هذا الشان باستمرار تقديم الدعم والمساندة للاشقاء فى إفريقيا وأشار وزير الزراعة الى الثروات الطبيعية التى تمتلكها تشاد ومن أهمها الثروة الحيوانية الكبيرة والتى يمكن الاستفادة منها من خلال تعظيم تقديم الدعم فى مجال الخدمات البيطرية وانشاء وتاهيل واعتماد المجازر والتدريب فى كافة الانشطة الزراعية بالمركز الدولى المصرى للزراعة وكذلك صناعة الأعلاف عالية الجودة وأيضا التعاون فى مجال تصنيع الألبان وتصدير الأمصال واللقاحات المصرية للجانب التشادى وتبادل السلع.

وأعرب الوزير التشادى عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء وزير الزراعة والاطلاع على النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا وأشار إلى ان هناك العديد من العقبات التى تواجه تطوير قطاع الثروة الحيوانية فى بلاده والتى من بينها الرعى الجائر والتغيرات المناخية وما يتبعها من تغير فى أنماط ومعدلات هطول الأمطار وايضا عدم وجود بنية تحتية متطورة لصناعة الأعلاف على الرغم من وفرة مكوناتها وكذا الفاقد فى الألبان الذى يتعرض له المربى التشادى نظرا لعدم وجود البنية التحتية الخاصة بتخزين الالبان وتجميعها، وهو ما أكد عليه القصير أن مصر لديها خبرات فى تنفيذ مراكز تجميع الألبان، وكذا يمكن أن تقدم الدعم للجانب التشادى فى تمويل المشروعات لصغار المزراعين بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وتم اقتراح التعاون على مستوى المجازر فى تشاد لتعزيز القيمة المضافة للحوم المنتجة من تشاد وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تحديد نقاط إتصال من الجانبين وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة لتكون مسؤليتها متابعة موضوعات التعاون المختلفة وكذا صياغة مذكرة تفاهم تضم كل أوجه التعاون التى يتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها فى أقرب فرصة.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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