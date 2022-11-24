معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين من «القمر المتحدة»

جدة - نرمين السيد - وافتتح الدورة، التى شارك فيها 29 دبلوماسيا قمريا من العاملين برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولى، السفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اللذين رحبا بالضيوف القمريين وأكدا على اعتزاز وزارة الخارجية – ممثلة فى المعهد الدبلوماسى – باستضافة الدبلوماسيين القمريين ومشاركتهم الخبرات الدبلوماسية المصرية ارتكازا على أواصر الصداقة الممتدة وعلاقات التعاون الوثيقة التى تجمع بين مصر وجمهورية القمر المتحدة الشقيقة وشعبها.



وتناولت الدورة التى نظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالتطورات السياسية والأمنية والإقتصادية على الساحة الدولية وعلى الصعيد متعدد الأطراف وفى المنطقتين العربية والأفريقية، وجملة من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية فى مجالات التفاوض، والصياغة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع وسائل الإعلام، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، وحقوق الإنسان، والقانون الدولى.



كما شمل برنامج الدورة ترتيب زيارة للدبلوماسيين القمريين إلى مقر جامعة الدول العربية حيث إلتقوا خلالها بعدد من كبار مسئولى الأمانة العامة للجامعة المعنيين بالشئون العربية والأفريقية. كما أقام المعهد حفلا ختاميا فى نهاية أعمال هذه الدورة لتكريم الدبلوماسيين القمريين المشاركين، وذلك بحضور مدير المعهد، ومسئولى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسفير جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة.