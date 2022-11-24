انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن مناطق سقوط الأمطار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : تقل على نفسك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بالإضافة إلي شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022:

الأرصاد

أشارت الهيئة أنه سوف يكون هناك أمطار مختلفة حدتها على مدار اليوم حيث أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى.