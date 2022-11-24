انت الان تتابع خبر لأكثر من 6 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بمحافظة كفر الشيخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، بيان هام اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ:

وأكدت شركة كفر الشيخ أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي لفترة سبع ساعات متواصلة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

قطع التيار الكهربائي

أماكن قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ :

وحددت شركة كهرباء كفر الشيخ المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي قرى دسوق وبمدن بيلا وكفر الشيخ والقرى التابعة