انت الان تتابع خبر حالة الطقس اليوم الخميس وغداً.. الأرصاد بتحذركم من التقلبات الجوية عايزاكم تستعدوا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس وغداً الجمعة، وتتوفر حالة من سقوط الأمطار التي تصل للرعدية ويحدث انكسار في درجات الحرارة بكل الانحاء، والقاهرة تسجيل اليوم 23 درجة في النهار.

توقعات الطقس غداً الجمعة

ويحدث توفر فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة أثناء ساعات النهار، وحدتها تزداد بشكل كبير وتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان مساءاً على كل المناطق المتفرقة بالسواحل الشمالية شمال الوجه البحري، وتستمر فرص سقوط الامطار المتوسطة اليوم الثاني على التوالي، ورعدية أحياناً بجميع المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر “حلايب وشلاتين”.

ويحدث توافر لسقوط الامطار على العديد من المناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وايضاً يحدث سقوط للأمطار على كل المناطق بجنوب الوجه البحري ومدن القناة والتي تكون خفيفة لمناطق القاهرة على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم وغداً

اليوم الخميس

لقاهرة والوجه البحري 23-15

السواحل الشمالية 22- 14

جنوب سيناء 27- 17

شمال الصعيد 23-11

جنوب الصعيد 28-17

اليوم الجمعة

القاهرة والوجه البحرى 22-15

السواحل الشمالية 21- 14

جنوب سيناء 27- 17

شمال الصعيد 23-11

جنوب الصعيد 26-17