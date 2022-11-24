انت الان تتابع خبر موعد عودة محمود سعد لبرنامج باب الخلق على قناة النهار.. استعدوا للموسم الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت قناة النهار بالإعلان عن موعد عودة محمود سعد لبرنامج باب الخلق على قناة النهار، وهي من اكثر الأشياء التي يريد أن يعرفها العديد من المواطنين الذين يريدون معرفتها دائماً.

محمود سعد في برنامج باب الخلق

وحرصت قناة النهار في بيان رسمي لها عل صفحتها الرسمية عبر قناة فيس بوك، وقال “عودة الإعلامي الكبير محمود سعد بشكل جديد لبرنامج (باب الخلق) على شاشة قناة النهار ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها شاشة قناة النهار على مستوى الشكل والمحتوى”.

واستكمل قائلاً “كان محمود سعد قد قدم برنامج (باب الخلق) لمدة 4 سنوات على شاشة النهار واستمر في تقديمه لمدة عام بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.. ليعود البرنامج مرة أخرى إلى شاشة النهار مطلع ديسمبر القادم، الإعلامي الكبير محمود سعد واحد من أهم الإعلاميين العرب وشارك في عدد كبير من البرامج على شاشة الشبكة خلال العشر سنوات الأخيرة وتعتبر عودته إضافة قوية للقناة حيث قدم برنامج (آخر النهار) عند انطلاقه ثم برنامج باب الخلق والذي يعود مرة اخرى إلى الشاشة في نسخته الجديدة”.