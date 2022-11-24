خبير اقتصادى دولى: مصر من أهم الوجهات الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - وشدد أبو غزالة خلال مؤتمر صحفى، بعنوان "مستقبل العالم"، على أهمية الاستثمار المعرفى، داعيا الدول العربية إلى أن تتحول إلى الاستثمار فى المعرفة، وخاصة فى مجال تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الاستثمار فى الفكر والابتكار هو المستقبل.

وأكد أن الاقتصاد والاستثمار أصبح قائمًا على الفكر والابتكار، حيث إن أكبر شركات العالم قائمة على الابتكار، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن القيمة السوقية لشركة جوجل تتجاوز تريليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادى إن العالم يتخوف من الصين حاليا لأنها تسجل سنويا 300 ألف ابتكار، وهو ما يجعلها تقود العالم مستقبلا، مضيفا أن القرن الحالى قائم على الذكاء الاصطناعى وهى مصدر الثروة، مشيرا إلى أن المصريين هم أول الشعوب فى الابتكار من خلال بناء الأهرامات، ولذلك لابد أن يعود المصريون لقيادة العالم مرة أخرى.

وأضاف: "الطالب العربى يجب أن يكون مبتكرا، وعلينا أن نخرج مبتكرا قادرا على الابتكار أكثر من دول الغرب والصين"، موضحا أن الابتكار يعنى أى تطوير ذا فائدة لأى شيء موجود، ويجب أن يتحول كل فرد إلى إنسان إلكترونى، والمطلوب أن نخلق مجتمعا رقميا كاملا.

وأشار إلى أن مصر تميزت بقيادتها وذلك عبر إعطاء الأولوية للمستقبل وليس الحاضر، وأن ما تستثمره مصر حاليا اليوم سوف يجنى ثماره الأبناء والأحفاد والأجيال القادمة، لافتًا إلى استضافة مصر للحدث الأكبر فى 2022 ألا وهو قمة المناخ "COP27"، بمشاركة زعماء ورؤساء وحكومات العالم فى شرم الشيخ.

وتابع قائلا: "جميع الموضوعات التى تمت مناقشتها فى مؤتمر المناخ كانت هامة للغاية، ولا بد من الوصول إلى العدالة المناخية ووضع حلول جذرية لأزمة المناخ ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، لاسيما وأنها تتعلق بالنظام الحالى والمستقبلى للعالم"، مشيدا بدور القيادة المصرية فى إدارة المؤتمر بنجاح، وتأسيس صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التى تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخى.

ووصف أبو غزاله التطورات التى يشهدها العالم حاليا، بأنها تشكل مرحلة مفصلية وبداية لتاريخ جديد سيتم من خلاله إعادة تقسيم موازين القوى العالمية، وأن الحرب الروسية الأوكرانية ليست مقصودة بحد ذاتها كحرب بين دولتين، إذ أنها مجرد ملمح من ملامح تشكل النظام العالمى الجديد.

وقال إن مصالح الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن أصبحت متعارضة ومتضاربة لدرجة أن مجلس الأمن أصبح عاجزا عن اتخاذ قرارات مصيرية، وأن العالم أصبح بلا قيادة، فلا يمكن القول أن أمريكا ما زالت تقود العالم، أو أن الصين أو روسيا تستطيع أن تدعى أنها تقود العالم، لذلك صارت هناك حاجة موضوعية إلى حدث عالمى يمكنه إعادة توزيع موازين القوى بشكل يعبر عن موازين القوى على أرض الواقع.

وحذر من أن صراع العمالقة هذا سيجر العالم إلى الدخول فى مرحلة من أسوأ مراحل التاريخ، وسينتهى المطاف بنشوب حرب عالمية ثالثة، ستجبر جميع الأطراف على الجلوس حول طاولة المفاوضات، التى سينتج عنها ولادة نظام عالمى جديد، لن يكون أحادى القطب كما كان.

وبخصوص تأثير رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وتأثير ذلك على الدول النامية، شدد على أهمية أن تبدأ الدول النامية فى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والتكنولوجيا، لأن ذلك هو الحل لمواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.