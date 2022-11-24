طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





ويتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة نهارًا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 23 17

العاصمة الادارية 23 17

6 أكتوبر 23 16

بنهـا 22 17

دمنهور 23 16

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 17



دمياط 24 17

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 24 14

السويس 25 16

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 23 17

طنطا 22 16

شلاتين 28 24

الاسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 16

وادى النطرون 23 17

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 22 09

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 24 17

كاترين 20 08

رأس سدر 25 14

نخل 22 09

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 21

شرم الشيخ 26 21

الغردقة 27 20

مرسى علم 26 20

الفيوم 23 17

بنى سويف 23 16

المنيا 24 13

أسيوط 23 13

سوهاج 24 14

قنا 25 17

الأقصر 24 16

أسوان 27 17

الوادى الجديد 26 15

أبوسمبل 26 18

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 20