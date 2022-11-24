توجيه عاجل من محافظ الوادى الجديد بشأن أصحاب الحرف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تفقده مساء اليوم، معرض منتجات الحرف البيئية والصناعات اليدوية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البشندى بمركز بلاط، يرافقه ياسر محمود رئيس مركز بلاط ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة.
ويأتى توجيه المحافظ؛ لتسويق وترويج المنتجات المحلية بالمعارض والفعاليات القومية، وتعزيز التمكين الاقتصادى لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، والتى تلقى رواجًا كبيرًا خلال مشاركتها بالمعارض المحلية والدولية.
جدير بالذكر، أن محافظة الوادى الجديد شاركت مؤخرا، بمعرض موسع خلال فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ ،حيث لاقت منتجات المحافظة الحرفية والبيئية استحسان رواد المعرض من المشاركين فى قمة المناخ 2022.
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