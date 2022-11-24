أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وكشفت الأرصاد عن وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة نهارًا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، لافتة إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار المتوسطة، والتى تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب - شلاتين". وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من " 2 - 3 أمتار"، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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