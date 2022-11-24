أمطار تغرق شوارع هذه المحافظة (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشر عدد من مستخدمى مواقع التواصل بعض الصور لشوارع دمياط والتى يظهر عليها تأثير الأمطار بصورة كبيرة على الرغم من استقرار الطقس على مدار أمس الأربعاء على معظم الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الخميس، و أعلنت عن تساقط أمطار خفيفة نهارًا تزداد حدتها لتصبح متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.