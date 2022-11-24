توجيه من التعليم بشأن الوعى الصحى بين طلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى الكتاب الدورى رقم 49 لسنة 2022، بشأن تنظيم سير العملية التعليمية، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وتضمنت الإجراءات التى حددتها التعليم التالى:

- الحظر التام لبيع مشروبات الطاقة داخل المدارس.

- حظر بيع أية منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرا على صحة الطلاب.

- التنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى محيط المدارس.

- التواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم، وكذلك نشر الوعى الصحى بين الطلاب، وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، حفاظا على الصحة العامة والنمو السليم لهم.

- التواصل مع أولياء الأمور، من خلال اجتماعات مجالس الآباء، وغير ذلك من وسائل.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة فى حال ظهور أية أعراض مرضية عليهم.

- التنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة لاستخراج الشهادات الصحية لكافة أعضاء لجان استلام الوجبات المدرسية، وذلك من خلال قيام الطبيب الزائر بكل مدرسة بتوجيه أعضاء كل لجنة لإجراء الكشف الطبى بموجب خطاب معتمد من الطبيب المختص بالمدرسة، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى.