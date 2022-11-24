الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة نهارًا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، لافتة إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.