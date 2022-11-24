أولى وثانية ثانوى.. مواصفات امتحان منتصف العام إلكترونيا وورقيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022/2023، التى حددها المركزى القومى للامتحانات والتقويم التربوى.





وأوضحت الوزارة أن الورقة الامتحانية تشمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، يؤدى الطلاب الامتحان فيها إلكترونيا على أجهزة التابلت، بالإضافة إلى أسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، يجيب عنها الطلاب ورقيا.

وأشارت إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، تعقد على مستوى الإدارة التعليمية، موجهة بتوفير عدد مناسب من النسخ الورقية للامتحان كاملا احتياطيا، وأن يتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتشكل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثانى الثانوى، وفق مواصفات الورقة الامتحانات المعلنة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وكذلك إعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية وفق النظام الجديد فى كل التخصصات، لصياغة المفردات الاختبارية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يتسلموا جهاز التابلت أو تأخر تسلمهم إياه حتى منتصف ديسمبر المقبل، فوجهت الوزارة مديرى مدارس هؤلاء الطلاب بعرض الأمر على مدير الإدارة التعليمية، للموافقة على عقد امتحاناتهم ورقيا، على أن يتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التأمين المشدد للامتحانات ومنع أى تسريب أو محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

وتنطلق امتحانات منتصف العام الدراسى 2022/2023، اعتبارا من منتصف يناير 2023، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.