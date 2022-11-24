عاجل- أمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الخميس، و أعلنت عن تساقط أمطار خفيفة نهارًا تزداد حدتها لتصبح متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.





وقالت فى بيانها، اليوم الأربعاء، إنه مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب - شلاتين". وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من " 2 - 3 أمتار"، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وقالت الأرصاد فى وقت سابق، إنه من المتوقع وجود سحب ركامية وسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد وجنوب محافظة البحر الأحمر، وتشهد الملاحة البحرية اضطراب على البحر المتوسط سرعة الرياح "40-50 كم/س" وارتفاع الموج "2-3 أمتار".

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