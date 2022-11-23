أمطار غزيرة تضرب محافظة دمياط.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:26 مساءً - شهدت محافظة دمياط منذ قليل تساقط أمطارًا غزيرة، وذلك رغم استقرار حالة الطقس على مدار اليوم.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت اليوم استقرارا نسبيا في حالة الطقس، مع استمرار ارتفاع طفيف في منسوب مياة نهر النيل، وكذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وكذلك سرعة الرياح، غير أن موجة من الطقس السيئ ضربت المحافظة بشكل مفاجئ منذ قليل.

وكانت الدكتورة منال عوض، قد أصدرت تعليمات مشددة بشأن تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة باستقبال نوات الأمطار، والتي تمثلت في انتشار معدات الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة والتعامل الفوري مع أية تراكمات تنتج عن تساقط الأمطار، إضافة إلي تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير لمنع التكدس.

ونوهت محافظ دمياط باستمرار انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم للمتابعة بشكل مستمر لأية طوارئ تحدث نتيجة نوات الأمطار المحتملة والتعامل الفوري معها، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين.