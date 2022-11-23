المكتب البابوى للمشروعات ينظم ندوة حول التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - شارك فى الندوة عددا كبيرا من السيدات والرجال وتلاميذ من المرحلة الإعدادية من إيبارشيات شبين القناطر وشبرا الخيمة ومصر القديمة. استضافت الندوة الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتور محمد عبدالمقصود مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعى. وقدمت الندوة التوعية الكافية حول أهمية دور خريجى التعليم الفنى فى المجتمع، من خلال الشرح الوافى لأهمية التعليم الفنى ودور الوزارة فى الارتقاء بالمدارس الفنية ودور خريجى المدارس الفنية فى مساندة الدولة. وأكدت الندوة أن سوق العمل حاليا ومستقبلا يحتاج بشدة لخريجى المدارس الفنية، حيث تتوفر لهم فرص عمل بمقابل كبير.

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