كأس العالم 2022.. بلجيكا تتفوق على كندا بهدف فى الشوط الأول "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - تقدم منتخب بلجيكا على حساب نظيره كندا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "أحمد بن علي المونديال" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الست.

وسجل هدف منتخب بلجيكا ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من عمر المباراة ليمنح الشياطين الحمر التقدم على عكس سير أحداث الشوط الأول الذي تفوق فيه المنافس الكندي بشكل كبير وأضاع العديد من الفرص بخلاف ضربة جزاء.

ووفقاً لشبكة أوبتا العالمية حاولت كندا التسديد 12 مرة في أول 32 دقيقة، أي أكثر من أي من مبارياتها الثلاث في مونديال 1986، محققة رقم هجومي مميز في البطولة الحالية.

وتصدى تيبو كورتوا الى ركلة جزاء في الدقيقة 11 أهدرها اللاعب ألفونسو ديفيز، حيث بات أول حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء لبلجيكا في المونديال منذ أن حصلت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصص في احصائيات وأرقام كرة القدم على هذه البيانات في عام (1966).

وتضم المجموعة السادسة في كأس العالم منتخبات المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا، حيث يلتقيا المنتخبين الآخرين في نفس اليوم.

وعلى صعيد المواجهات التاريخية التقيا المنتخبين قبل سابق في مباراة واحدة انتهت بفوز بلجيكا بنتيجة 2-0 ما يجعل لقاء اليوم هو الثاني بينهما.

ويتفوق منتخب بلجيكا تسويقياً بفارق كبير عن منافسه الكندي حيث تصل قيمة الأول الى 563 مليون يورو، مقابل 187 مليون لصالح الكنديين.

بلجيكا ضد كندا

ويتفوق البلجيكي الدولي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 80 مليون يورو، بينما يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني في كأغلى اللاعبين في تشكيلة منتخب كندا بواقع 70 مليون.

ويعول منتخب بلجيكا على كتيبة من نجومه المتألقين في الدوريات الخمس الكبرى على رأسهم النجم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، وكيفين دي بروين لاعب السيتي، وروميلو لوكاكو نجم انتر ميلان الايطالي المعار من تشيلسي، وكاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد لفك دفاعات كندا.

وتلقى منتخب بلجيكا صدمة قوية أمام مصر ودياً في المباراة التي أقيمت قبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة بنتيجة 2-1 وهو ما دفع المدرب روبرتو مارتينيز الى تصحيح الأخطاء خلال الأيام الماضية ففي التدريبات ومحاولة تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم الفنية.

بلجيكا ضد كندا

وتأهلت كندا لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 منهيةً 36 عاماً من عدم التأهل، ولم تصل للدور النهائي من التصفيات في آخر 5 مشاركات واحتلت المركز الخامس في آخر مشاركة بالدور النهائي في 1998.

خسرت كندا جميع مبارياتها الـ3 في كأس العالم 1986 وفشلت في تسجيل أي هدف.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ألدرفايلد، فيرتونخين، ديندونكر.

خط الوسط: تيليمانس، كاستاني، دي بروين، فيتسل.

خط الهجوم: هازارد، باتشوايي، كاراسكو.

بينما جاء تشكيل كندا كالتالي:

حراسة المرمى: بورجان.

خط الدفاع: يوهنستون، فيتوريا، ميلير.

خط الوسط: لاريا، إيستاكويو، هوتشينسون، دافيز.

خط الهجوم: بوتشنان، ديفيد، هويليت.