كأس العالم 2022.. جافي يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا وكوستاريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - حصد بابلو جافي لاعب منتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا وكوستاريكا، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

ونجح بابلو جافي فى تسجيل هدف وصناعة آخر فى فوز إسبانيا الكبير على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، ليحصل على جائزة الأفضل بعد المردود الذى قدمه خلال المواجهة.

وأصبح اللاعب الشاب بابلو جافي أصغر لاعب يسجل فى كأس العالم، بعدما سجل الهدف الثانى لمنتخب إسبانيا فى شباك كوستاريكا، بعمر الـ18 عاما و110 أيام، منذ بيليه في نهائي 1958 ضد السويد بعمر الـ17سنة و249 يوما، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وحقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت ألفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

سجل سباعية إسبانيا كلا من توريس (هدفين)، أولمو، جافي، أسينسيو، سولير، وموراتا، وبهذا ألفوز تصدر المنتخب الإسبانى مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتى خلفه المنتخب اليابانى بنفس الرصيد، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعدما تلقى خسارة مفاجئة من اليابان، ويتذيل منتخب كوستاريكا المجموعة بدون رصيد.