وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بتأهيل الأئمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:27 مساءً - توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على اهتمامه البالغ بتأهيل الأئمة تأهيلًا علميا وثقافيا عاليا.

وأكد وزير الأوقاف في تغريدة عبر تويتر، على دعم الرئيس الكامل للوصول لخطاب ديني وسطي مستنير يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص في ضوء ثوابت الشرع الشريف.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها".

وشدد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونًا للوقف.

كما وجه الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليًا في القضاء.

وعرض الدكتور مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021/2022 حوالي 2،035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/2021، في حين حققت هيئة الأوقاف في الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها.

كما عرض محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف خطة هيئة الأوقاف الاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف.