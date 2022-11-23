أمطار خفيفة بوسط سيناء وانخفاض درجات الحرارة على مستوى المحافظة

جدة - نرمين السيد - وقرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات المعنية بها لمواجهة الظروف الجوية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وعلى رأسها الموارد المائية والرى فى مواجهة الظروف الجوية.

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