مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدى محمد حسين، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق ، بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر.





ووجه رئيس الجامعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وكل من ساهم فى استصدار هذا القرار، ودعمهم اللامتناهى لجامعة الأقصر ، وذلك فى إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعى، مهنئا أهل الاقصر، بقرار الموافقة على إنشاء كلية العلوم، والتى توفر التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب.

وأوضح الدكتور حمدى حسين، أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل.

يشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان..وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.

وفى شأن آخر، شارك الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فى حملة لزراعة (150) شتلة مثمرة بالتنسيق مع مدرسة العوامية الرسمية للغات، استمرارا لتلبية مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى اتحضر للاخضر للحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى وزيادة الرقعة الخضراء.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر فى بيان أنه تمت زراعة تلك الشتلات بمنطقة حديقة الطفل وبمساعدة الأطفال فى زراعتها، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الرى لتلك الشتلات حفاظا عليها.

وأكد أن المبادرة تأتى من أجل توجيه الأطفال فى سن مبكرة بغرس القيم الخضراء وتشجيع المشاركة الفعلية لهم وتنمية قدراتهم فى نبذ العادات والسلوكيات البيئية السيئة، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة قامت بتوجيه بعض تلاميذ المدرسة وعددهم 80 تلميذا وتلميذة، وحثهم على المشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.