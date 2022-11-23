لتغيبهم عن العمل.. محافظ المنوفية يحيل 111 طبيبا وإداريا وممرضة للتحقيق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ، اليوم الأربعاء، بعدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة منوف، منها مستشفى منوف العام.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال وغرفة الملاحظة والعناية المركزة والأقسام الداخلية، وقام بالإطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفورى مع حالات الطوارئ والمترددين.

كما تفقد المحافظ الأعمال التجهيزية بوحدة قسطرة القلب الجديدة وبتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه، وذلك فى إطار دعم منظومة الصحة بالمحافظة، والتى ستنتهى خلال 4 أشهر.

وأكد أن وحدة قسطرة القلب ستكون إضافة قوية، وستضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة فى كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال ، مما يساعد فى توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة فى تخفيف آلامهم.

وتفقد المحافظ الموقع المقترح لإقامة مركز الأورام المتكامل لخدمة مرضى الأورام لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية "العلاج الكيماوى، والإشعاعى" لأهالى وأبناء المحافظة، حيث تم الانتهاء من إزالة المبانى القديمة ورفع الأنقاض بالموقع تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية.

ومن المقرر إنشاء المركز وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبمساحة إجمالية 9 آلاف متر مربع ليضم عدة أقسام طبية متنوعة، مكلفًا بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمنى المحدد، مؤكدًا أن المشروع سيكون بمثابة صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وسيساهم وبشكل ملموس فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم.