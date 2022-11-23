محافظ كفر الشيخ يوجه بتشكيل لجنة للاستلام المبدئى لمركز الأورام

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، بتشكيل لجنة للاستلام المبدئى لمركز الأورام لسرعة الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ليس لأبناء المحافظة فقط ولكن للمرضى من أبناء المحافظات المجاورة، لوضع حد لمعاناة مئات المرضى.





وقال المحافظ خلال اجتماعه مع الدكتور أنور إسماعيل، مستشار وزير الصحة للمشروعات، اليوم الأربعاء، لبحث الأعمال الجارية بمركز الأورام ونسب التنفيذ ونسب وصول الأجهزة الطبية للمركز وتعدت 60%، إن المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإن ما شهدته المنظومة الطبية خلال السنوات الـ9 الأخيرة لم تشهده المحافظة من قبل، سواء بإنشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة منها:

"مستشفى بلطيم النموذجى، مستشفى قلين المركزى، مستشفى البرلس المركزى، ومستشفى سيدى غازى المركزى، بالإضافة إلى إنشاء مركز الأورام، ومستشفى الكلى التى سيتم إنشاؤها لتكون تابعة لمستشفى كفر الشيخ العام".

كما بحث المحافظ خلال الاجتماع الأعمال الجارية فى 5 ستشفيات جديدة هى: "بيلا المركزى، الحامول المركزى، الرياض المركزى، ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات".