أمطار رعدية.. الأرصاد توضح خريطة الظواهر الجوية غد الخميس 

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه من المتوقع وجود سحب ركامية وسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد وجنوب محافظة البحر الأحمر، وتشهد الملاحة البحرية اضطراب على البحر المتوسط سرعة الرياح "40-50 كم/س" وارتفاع الموج "2-3 أمتار".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى وقت سابق عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار 6 أيام مقبلة اعتبارًا من غد الخميس وحتى الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.

وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.