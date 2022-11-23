انت الان تتابع خبر عاجل| حذف بطاقات التموين المتوقفة عن صرف الخبز والسلع 6 أشهر.. التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احذر حذف بطاقة التموين خاصتك من منظمة الدعم التمويني، لقد قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذف جميع البطاقات التموينية للأسرة التي تتوقف عن صرف الخبز والسلع التموينية أو أي سبب يؤدي إلى عدم ضرب البطاقة التموينية في المكينة لصرف السلع ستؤدي إلى توقف البطاقة بشكل كامل.

وصرحت بعض من مصادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سبب وراء حذف بطاقة التموين يكون بسبب توقف البطاقة عن الصرف الخبز والسلع التموينية لمدة 6 أشهر متواصلة، وفي تلك الحالة يتم حذف البطاقة بشكل نهائي من منظمة الدعم التمويني، وذلك بسبب التوقف عن ضرب البطاقة التموينية.

وأكد بعض المصادر أن تخطئ مدة 6 أشهر دون ضرب البطاقة أو صرف الخبز والسلع التموينية فإن وزارة التموين تعتبر الأسرة صاحبة البطاقة غير مستحقة للدعم بشكل عام، وبناء عليه يتم إيقاف صرف البطاقة التموينية نهائيا.

يتم حذف الأفراد الغير مستحقة من منظومة الدعم التمويني، أوضحت المصادر أن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم التمويني لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم توقف البطاقة بشكل نهائي وعدم السماح لها بصرف سوءا للخبز أو المنتجات السلع الأخرى في حالة عدم صرف لمدة 6 أشهر كاملة متتالية.